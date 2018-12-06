Рада разрешила кораблям Госпогранслужбы открывать огонь без предупреждения

6 декабря 2018, 13:39

Новый закон устанавливает статус и определяет правовой режим прилегающей зоны Украины.

Катер в море
Катерам ГПСУ разрешили стрелять без предупреждения / УНИАН

Для отражения вторжения и нападения на украинские корабли оружие кораблей и катеров Морской охраны Государственной пограничной службы может применяться без предупреждения.

За соответствующий закон "О прилегающей зоне Украины" (№ 8361) отдали свои голоса 244 народных избранников.

Документ устанавливает, что оружие кораблей и катеров Морской охраны Государственной пограничной службы Украины может применяться без предупреждения с целью: отражения вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок; прекращения вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций; для отражения нападения (оказания помощи для отражения нападения) на корабли (катера) и суда Государственной пограничной службы Украины или другие суда Украины; для прекращения вооруженного сопротивления.

Также оружие может применяться после предупредительной стрельбы с целью задержания судов, нарушивших законодательство Украины о государственной границе или таможенное, фискальное (налоговое), иммиграционное (миграционное) или санитарное законодательство Украины, во время преследования по горячим следам, которое началось в территориальном море или в прилегающей зоне Украины, или судов, нарушивших законодательство Украины об исключительной (морской) экономической зоне Украины во время преследования по горячим следам, в случае невыполнения требования остановиться, если судно пытается скрыться, а другие возможности для его остановки исчерпаны; прекращения враждебных действий судов в отношении побережья Украины, подводных и надводных объектов под флагом Украины.

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Кроме того, одобренный закон определяет, что во время непосредственного привлечения к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, а также для устранения реальной угрозы жизни и безопасности человека, интересам общества и государства при выполнения служебных задач военнослужащие, подразделения, корабли и катера уполномоченного органа имеют право применять и использовать оружие и боевую технику в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Украины для соединений, воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины.

В то же время новый закон также устанавливает статус и определяет правовой режим прилегающей зоны Украины, которой определены зона открытого моря, прилегающей к территориальному морю Украины, внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины.

При этом законом предусмотрено право преследовать судно, которое нарушило законодательство Украины, по горячим следам с целью его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Право на преследование прекращается, как только преследуемое судно войдет в территориальное море государства, под флагом которого плавает судно или любой третьей страны.

Депутаты также решили, что отключение автоматической идентификационной системы судном за исключением военных кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях, является основанием для остановки и осмотра судна, или преследования его по горячим следам.

Напомним, 25 ноября Россия заблокировала в Керченском проливе украинский буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

Оккупанты также захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Все пленные были арестованы в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО.

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