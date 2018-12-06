Будут контракты для ВСУ на оружие, технику и оборудование - Полторак

Министр отметил, что все заявленное предоставят Украине ее международные партнеры.
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ в шаге от подписания контрактов на поставку вооружения, техники и оборудования в Украину от международных партнеров.
"Военное положение дает нам возможность развернуть наше сотрудничество с нашими партнерами. У нас есть договоренность, в ближайшее время мы подпишем контракты на поставку оружия, техники, оборудования", – заявил Полторак в эфире "Прямого".
Также министр отметил, что до конца года с визитом в стране побывают еще несколько министров стран-членов НАТО.
"До конца года несколько моих коллег посетят Украину, из Альянса, из тех стран, которые нам больше всего помогают, для того, чтобы еще раз на месте посмотреть ситуацию, в том числе для того, чтобы предоставить помощь, как практическую, так и техническую", – пояснил Полторак.
Ранее посол Украины в Соединённых Штатах Валерий Чалый заявил о работе по переходу на прямые закупки вооружения в США.