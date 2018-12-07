"Глубокая Горловка и *баный п*здец": в Сети поглумились над конкурсом красоты в "ДНР"

Конкурс красоты "Мисс Горловка-2018" / скриншот из видео

Во временно оккупированной части Донбасса, в Горловке, прошел городской конкурс красоты — "Мисс Горловка 2018".

Короткий видеоролик с одним из выступлений девушек был в сообществе "Рагу.лі" в социальной сети Facebook.

"Выставка мясо-молочной продукции в кокошниках. Конкурс красоты "Мисс Глубокая Горловка 2018"", — именно так был подписан ролик.

На видео четко заметно, как девушки расхаживают по сцене в откровенных купальниках под одну из композиций Оли Поляковой.

Пользователи Facebook жестко раскритиковали и конкурс, и участниц.

"Мисс глубокая глотка", "Пробиваем дно кокошниками", "Трахосором. Ничего за последние 20 лет не поменялось", "Кокошники, Полякова. Первые признаки ватоподобия. Честно - не ясно, где медведи и балалайки? *баный п*здец", − написали они.



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