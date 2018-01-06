В "ЛНР" "воспитатель" молодежи заставил несовершеннолетних раздеться догола: видео

В во временно оккупированном террористами группировки "ЛНР" Луганске на вечеринке т. н. "Института культуры и искусств Луганского университета имени Тараса Шевченко" состоялся конкурс с импровизированным стриптизом.

Соответствующее видео опубликовано на портале YouTube. В ролике достаточно юные парень и девушка, подбадриваемые криками ведущего, соревнуются, кто быстрее снимет с себя всю одежду.

Как сообщает "Канал 24", оба участника конкурса являются несовершеннолетними студентами, а вел мероприятие некто Евгений Мурылев. Именно после такой вот "работы" в ночных клубах временно оккупированного Луганска он был приглашен на "государственный телеканал "ЛНР" вести новости.

По данным журналистов, назначение Мурылева пролоббировала руководитель молодежной организации "ЛНР" Анастасия Воропаева - "председатель молодежного парламента" при "Народном совете" террористической группировки.

Напомним, ранее соцсети всерьез шокировал конкурс красоты в "ДНР".