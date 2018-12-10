Половина жителей Украины желают, чтобы "ватников" ограничили в правах - опрос

"Ватник". Иллюстративное фото / InfoResist

23% опрошенных социологами украинцев утверждают, что гражданские права людей т.н. "ватников" (поддерживающих действия Кремля и вооруженную агрессию России на востоке Украины) безусловно должны быть ограничены.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сотрудниками фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива". 27% респондентов полагают, что права "ватников" могут быть ограничены лишь при определенных обстоятельствах. 33% утверждают, что права таких людей ни в коем случае не могут быть ограничены.

При этом 45% респондентов украинцев полагают, что нельзя оправдывать военные преступления, совершенные бойцами и офицерами ВСУ. 14% опрошенных убеждены, что оправдать такие преступления нельзя, но особые обстоятельства войны – смягчающее обстоятельство. 20% полагают, что "на войне возможно всякое", а 9% уверены, к преступлениям без серьезных последствий нужно "относиться с пониманием".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Чернигове привязали к столбу с табличкой "Я - ватник".