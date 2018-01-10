"Ватники и зомби". Активисты обвинили руководство Лавры в укрывательстве "казаков" и "титушек"

10 января 2018, 22:57

Скандалы вокруг легендарного монастыря нарастают как снежный ком.

Члены запрещенной организации «Верное казачество».

В охране Киево-Печерской лавры на данный момент трудятся члены запрещенной сепаратистской организации "Верное казачество".

Такую информацию озвучил рассказал координатор общественной организации "С14" Сергей Мазур, сообщает портале "Обозреватель". По словам активиста, во времена Революции Достоинства эти "казаки" часто исполняли роль "титушек" и провокаторов. Конкретно в Киево-Печерской лавре они дислоцируются уже давно.

"Еще с 2006 года они проводили антиукраинские и пророссийские марши с портретами Сталина, Николая II и российскими "триколорами". В 2015 году они пытались организовать "Киевскую народную республику" и проводили свой православный марш. Когда началась война, многие "казаки" вообще отошли от этого движения либо ушли на фронт. А часть осталась на территории Лавры и работают охранниками", - сказал Мазур.

Он также добавил, что члены "Верного казачества" и живут на территории Лавры, а часть из них "постоянно катается в "ЛНР" и обратно".

По мнению Мазура, то, что в защиту Киево-Печерской лавры "выступают не нормальные адекватные люди", а "ватники и зомби типа Селиванова" еще раз доказывает тот факт, что нынешнее руководство святыни имеет непосредственное отношение к "Новороссии" и к идее "Русского мира".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в что наместник Лавры митрополит Павел отметился скандальным заявлением.

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Киев Лавра титушки активисты С14
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
13:24
Порошенко напомнил Евросоюзу о восстанавлении Донбасса
13:15
Лига Чемпионов. Квалификация. "Динамо" - "Славия": анонс матчей, где смотреть, котировки букмекеров
13:00
“Как противно рушить семью!”. Отец Ани Лорак рассказал об отношениях певицы с мужем
12:45
МИД Украины рассердился из-за поездки Путина в Крым
12:43
В Украине готовы рвать всех за свое право воровать мнение
12:32
Омелян подтвердил, что Украина готовится к прекращению ж/д-сообщения с Россией
12:21
"Привычка": "Алису" спросили, почему Путин врет
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
11:31
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов Видео
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович предложил освободить пенсионеров от уплаты коммунальных услуг актуально
10:19
Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим? мнение
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:51
Вся власть пролетариату, кухаркам и ватникам мнение
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье Фото
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять