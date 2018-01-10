"Ватники и зомби". Активисты обвинили руководство Лавры в укрывательстве "казаков" и "титушек"

В охране Киево-Печерской лавры на данный момент трудятся члены запрещенной сепаратистской организации "Верное казачество".

Такую информацию озвучил рассказал координатор общественной организации "С14" Сергей Мазур, сообщает портале "Обозреватель". По словам активиста, во времена Революции Достоинства эти "казаки" часто исполняли роль "титушек" и провокаторов. Конкретно в Киево-Печерской лавре они дислоцируются уже давно.

"Еще с 2006 года они проводили антиукраинские и пророссийские марши с портретами Сталина, Николая II и российскими "триколорами". В 2015 году они пытались организовать "Киевскую народную республику" и проводили свой православный марш. Когда началась война, многие "казаки" вообще отошли от этого движения либо ушли на фронт. А часть осталась на территории Лавры и работают охранниками", - сказал Мазур.

Он также добавил, что члены "Верного казачества" и живут на территории Лавры, а часть из них "постоянно катается в "ЛНР" и обратно".

По мнению Мазура, то, что в защиту Киево-Печерской лавры "выступают не нормальные адекватные люди", а "ватники и зомби типа Селиванова" еще раз доказывает тот факт, что нынешнее руководство святыни имеет непосредственное отношение к "Новороссии" и к идее "Русского мира".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в что наместник Лавры митрополит Павел отметился скандальным заявлением.