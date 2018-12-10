Россия заблокировала в Крченском проливе более 100 судов

Керченский пролив / maritime-zone.com

Россия заблокировала проход для 104 судов с обеих сторон Керченского пролива.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает УНИАН.

"Российская Федерация пропускает суда, но всё равно время задержки судов достаточно большое. По нашей информации, в районе Керченского пролива в очереди находится 104 судна в обе стороны, которые планируют пройти Керченский пролив", - приводит агентство слова Слободяна.

Спикер ГПСУ отметил, что за сутки в обоих направлениях последовала лишь небольшая часть судов.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины засекретило приказ об отправке украинских кораблей из Одессы в Мариуполь, которые 25 ноября были атакованы и задержаны вместе с экипажами российскими пограничниками неподалеку от Керченского пролива якобы за нарушение границы РФ.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения. Москва считает случившееся провокацией украинской стороны.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.