Минобороны засекретило приказ об отправке украинских кораблей через Керченский пролив

Минобороны Украины засекретило приказ об отправке украинских кораблей из Одессы в Мариуполь, которые 25 ноября были атакованы и задержаны вместе с экипажами российскими пограничниками неподалеку от Керченского пролива якобы за нарушение границы РФ.

Об этом сообщили "Украинские новости" со ссылкой на полученный агентством ответ от оборонного ведомства.

"В соответствии со статьей 1.1.3 Свода ведомостей, которые составляют государственную тайну, утвержденного Службой безопасности Украины от 12 августа 2005 года №440, запрашиваемая информация относится к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны", - говорится в документе, подписанном Командующим ВМС ВСУ адмиралом Игорем Воронченко.

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Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения. Москва считает случившееся провокацией украинской стороны.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.