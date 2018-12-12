Порошенко лично поучаствует в объединительном Соборе - СМИ

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко лично примет участие в объединительном Соборе, который состоится 15 декабря.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, Порошенко выступит с обращением к духовенству и народу.

Кроме того, глава государства намерен встретиться перед Собором с людьми, которые придут под Софию Киевскую, где состоится собрание церковников.

По словам спикера УПЦ КП архиепископа Евстратия, конфликта в том, что Порошенко может присутствовать на Соборе, нет. "С церковной точки зрения это не запрещено. Он (Порошенко) православного вероисповедания, а не только президент. Если бы он был другого вероисповедания, то могли бы уже быть какие-то проблематичные вещи", - сказал Евстратий в интервью "Би-би-си".

17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).