Дуля под тризубом: на Запорожье судья "отличилась" неприличным жестом во время заседания

В Запорожской области судья Ореховского районного суда Лариса Щербань продемонстрировала фигуру из пяти пальцев прямо во время судебного заседания.

Отметим, что скандальный эпизод, случившийся при рассмотрении дела по обвинению гражданина в причастности к незаконному изготовлению или сбыту наркотиков (ч.2 ст.307 УК Украины), успели зафиксировать на камеру.

Фото с неприличным жестом служительницы Фемиды опубликовал в своем Facebook адвокат Сергей Галчанский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-помощница нардепа показала неприличный жест фотографу.