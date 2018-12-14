В Крыму рухнула ротонда и повредила памятник Пушкину

Причиной разрушений стал двухчасовой ураган.
В городе Партенит в аннексированном Крыму 14 декабря на протяжении порядка двух часов бушевал ураган, который стал причиной серьезных разрушений в парке санатория "Айвазовское".
По информации издания Вести.Крым, сильный ветер полностью разрушил ротонду в санаторной зоне.
Колоны ротонды в маслиновой роще не выдержали сильных порывов ветра, повалились и оказались практически полностью разрушенными. Рядом со строением располагается памятник классику русской литературы Александру Пушкину, который оказался поврежден вследствие падения ротонды. Отмечается, что существенно пострадала скульптура поэта.
Детали инцидента местные власти пока не комментируют. Однако местные жители уверяют, что о ненадежности скульптурного объекта было известно давно, но его укреплением никто не занимался.
Как ранее сообщалось, пророссийские власти аннексированного Крыма до конца 2018 года намерены "легализовать" деятельность всех мини-отелей на полуострове, объединив их под государственный контроль.