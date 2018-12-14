В Крыму рухнула ротонда и повредила памятник Пушкину

Местные жители сетуют, что о ненадежности скульптуры было известно давно / Фото: Вести.Крым

В городе Партенит в аннексированном Крыму 14 декабря на протяжении порядка двух часов бушевал ураган, который стал причиной серьезных разрушений в парке санатория "Айвазовское".

По информации издания Вести.Крым, сильный ветер полностью разрушил ротонду в санаторной зоне.

Колоны ротонды в маслиновой роще не выдержали сильных порывов ветра, повалились и оказались практически полностью разрушенными. Рядом со строением располагается памятник классику русской литературы Александру Пушкину, который оказался поврежден вследствие падения ротонды. Отмечается, что существенно пострадала скульптура поэта.

/ Фото: Вести.Крым

Детали инцидента местные власти пока не комментируют. Однако местные жители уверяют, что о ненадежности скульптурного объекта было известно давно, но его укреплением никто не занимался.

Как ранее сообщалось, пророссийские власти аннексированного Крыма до конца 2018 года намерены "легализовать" деятельность всех мини-отелей на полуострове, объединив их под государственный контроль.