Пророссийские власти Крыма будут контролировать мини-отели

Отели в Крыму возьмут под контроль государства / Фото: ru.krymr.com

Пророссийские власти аннексированного Крыма до конца 2018 года намерены "легализовать" деятельность всех мини-отелей на полуострове.

Как сообщает Крыминформ, собственников отелей будут контролировать государственные органы власти.

"Мы ждем несколько ответов от федеральных органов власти и после этого картина будет полной, для того, чтобы объявить программу легализации. Планируем до Нового года эта работу завершить", - заявил глава контролируемого Россией министерства курортов и туризма Вадим Волченко.

По словам пророссийского чиновника, на полуострове в данном направлении будет реализован ряд законодательных инициатив. Он заявил, что "легализируют" мини-отели, чтобы стимулировать их деятельность финансово.

"Экономические механизмы работают лучше, чем правовые", - сказал Волченко.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что владельцам мини-отелей обещают пятилетние налоговые каникулы. Если они откажутся перейти под государственное управление, то последует ограничение потребления воды, электричества и газа.

Напомним, ранее Аксенов высказал слова благодарности псковским десантникам и спецназу "за умелые действия весной 2014 года".