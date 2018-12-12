Пророссийские власти Крыма будут контролировать мини-отели

12 декабря 2018, 01:42

Владельцев объектов туристического бизнеса обещают поддерживать финансово.

Крым
Отели в Крыму возьмут под контроль государства / Фото: ru.krymr.com

Пророссийские власти аннексированного Крыма до конца 2018 года намерены "легализовать" деятельность всех мини-отелей на полуострове.

Как сообщает Крыминформ, собственников отелей будут контролировать государственные органы власти.

"Мы ждем несколько ответов от федеральных органов власти и после этого картина будет полной, для того, чтобы объявить программу легализации. Планируем до Нового года эта работу завершить", - заявил глава контролируемого Россией министерства курортов и туризма Вадим Волченко.

По словам пророссийского чиновника, на полуострове в данном направлении будет реализован ряд законодательных инициатив. Он заявил, что "легализируют" мини-отели, чтобы стимулировать их деятельность финансово.

"Экономические механизмы работают лучше, чем правовые", - сказал Волченко.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что владельцам мини-отелей обещают пятилетние налоговые каникулы. Если они откажутся перейти под государственное управление, то последует ограничение потребления воды, электричества и газа.

Напомним, ранее Аксенов высказал слова благодарности псковским десантникам и спецназу "за умелые действия весной 2014 года".

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Крым контроль легализация туризм Отели Сергей Аксенов
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