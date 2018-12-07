Суд в Гааге назвал вторжение РФ в Крым международным вооруженным конфликтом

Гаагский суд продолжает рассматривать детали дела / bbc.com

В Гааге Международный уголовный суд квалифицировал российское вторжение на территорию Крыма в 2014 году, как международный вооруженный конфликт между Украиной и РФ.

Все действия агрессора на украинской территории подвергнуты изучению на предмет преступлений против человечности, говорится в отчете Международного уголовного суда за 2018 год, опубликованного на странице Прокуратуры АР Крым в Facebook.

При этом сообщается, что украинская сторона уведомляла МУС о ряде преступлений, совершенных оккупантом: перемещении и выдворении лиц, перемещении осужденных, нарушении прав собственности, принудительной службе украинцев в армии России.

"Подтверждена квалификация ситуации на временно оккупированной территории Крыма, которая возникла не позднее 26 февраля 2014 года, как международный конфликт между Украиной и Российской Федерацией", - сказано в сообщении прокуратуры.

Читайте также"Крым — плацдарм": эксперт предупредил о новой экспансии РоссииКанцелярия прокурора МУС собирается в ближайшее время завершить анализ предметной юрисдикции в деле Украины относительно Крыма и объявить заключение по поводу возможности рассмотрения дела Судом.

16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.