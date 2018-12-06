"Крым — плацдарм": эксперт предупредил о новой экспансии России

РФ хочет использовать Крым в качестве плацдарма для новой экспансии, предупредил эксперт / Reuters

Военный эксперт Игорь Козий считает, что Российская Федерация планирует новую экспансию, на этот раз — на территорию Северной Африки.

Захваченный Крым в новых агрессивных планах РФ является плацдармом, рассказал аналитик Обозревателю.

По словам собеседника, в Африке Россию интересуют нефть и газ, поэтому страна будет упорно цепляться за полуостров.

"Россия усиливает группировку войск (в Крыму — Ред.), и уже однозначно ставится вопрос о ядерном оружии. Усиление присутствия наземной, морской и воздушной группировок ВС РФ вы уже видите", — отметил он. Напомним, в сентябре 2016 года президент Петр Порошенко говорил, что Россия использовала Крым в качестве военной базы для того, чтобы спроектировать силу в сторону Сирии.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.