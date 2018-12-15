Митрополит УПЦ МП вручил орден Александру Усику

Усик получил орден от УПЦ МП / Фото: пресс-служба УПЦ МП

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик был награжден на мероприятии УПЦ МП орденом преподобного Ильи Муромца 1 степени.

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП, церемония награждения "Дети Украины – будущее нации" прошла 14 декабря в Национальном оперном театре, где были отмечены наградами также талантливые дети Украины.

"Нам даются знаки от Всевышнего, и когда мы начинаем их видеть - тогда все хорошо в нашей жизни. Талант - это такое громкое слово … Один процент таланта, девяносто девять процентов кропотливой работы в зале или в другом месте - какой деятельностью вы занимаетесь. Работать и работать … и молиться. И тогда все получится", - сказал Усик на награждении.

/ Фото: пресс-служба УПЦ МП

/ Фото: пресс-служба УПЦ МП

Напомним, ранее лидер "Братства" Дмитрий Корчинский прокомментировал заявление Усика о его готовности защищать Киево-Печерскую Лавру и подчеркнул, что "пуля, выпущенная из автомата Калашникова, летит быстрее, чем кулак любого боксера".

Позже Усик ответил на угрозы, которые прозвучали после его заявления о том, что он встанет на защиту УПЦ МП.