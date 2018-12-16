Конструктор рассказал о недостатке бронекатеров Гюрза-М

Бронекатер Гюрза-М / Википедия

Заместитель директора – главный конструктор Завода Кузня на Рыбальском Сергей Белозубенко заявил о том, что недостатком бронекатеров типа Гюрза-М является отсутствие на них управляемых ракет.

"Ракеты управляемые, к сожалению, не установлены на МБАКах, это основная проблема", — отметил Белозубенко в эфире 5 канала.

По его словам, Украина на сегодня не располагает ракетами, которые могли бы поражать цель на море.

Белозубенко подчеркнул, что в настоящий момент идет строительство седьмого катера для ВМС.

Он подчеркнул, что на бронекатерах проекта 58 155 Гюрза-М установлены 40-мм автоматический гранатомёт и 12,7-мм пулемёт, также на кормовой части катеров находится блок системы залпового огня.

Напомним, 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".