Порошенко за 10 дней заработал 10 миллионов, не работая

Задекларированный президентом доход за 2018 год составил 198 млн грн.
Президент Петр Порошенко задекларировал 10 млн грн дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал", полученные в течение последних 10 дней.
Как сообщают Украинские новости, таким образом доход президента за 2018 год составил 198 млн грн.
Как отмечает агентство, эта сумма более чем в 12 раз превышает задекларированный Порошенко доход в 2017-м.
Напомним, в конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.
Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.