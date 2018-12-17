Порошенко за 10 дней заработал 10 миллионов, не работая

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Петр Порошенко задекларировал 10 млн грн дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал", полученные в течение последних 10 дней.

Как сообщают Украинские новости, таким образом доход президента за 2018 год составил 198 млн грн.

Как отмечает агентство, эта сумма более чем в 12 раз превышает задекларированный Порошенко доход в 2017-м.

Напомним, в конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.