Эксперт назвал ключевой признак возможного вторжения России в Украину

Ключевой признак возможного вторжения России в Украину — помощь нашей стране от НАТО, полагает эксперт / Reuters

Военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков считает, что главным признаком возможной полномасштабной военной агрессии Российской Федерации против Украины является реакция стран-членов НАТО — если они начнут массово предоставлять нашей стране летальное оружие, то это свидетельствует о неизбежном вторжении.

Сейчас открытая война России против украинского государства маловероятна, к угрозам РФ нужно относиться больше с политической точки зрения, чем с военной, рассказал аналитик Обозревателю.

По словам собеседника, разведслужбы государств Альянса первыми получат информацию о грядущих серьезных действиях РФ.

"…если вдруг страны НАТО, в том числе США, начнут массово нам поставлять летальное оружие — это серьезный признак того, что что-то будет. А так они же потихоньку сейчас с этим. Раз — Javelin (противотанковый ракетный комплек — Ред.) дали. Раз — контрбатарейные системы дали. То есть, они дают понемногу", — добавил Стариков.

Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.

Справка. В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год, в котором было запланировано выделение 350 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности и меры относительно противостояния агрессии России.

Позже посол Штатов в Украине Мари Йованович подтвердила, что наша страна от американского государства получит Javelin абсолютно бесплатно. В начале марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 единиц оружия и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. В конце апреля стало известно, что наша страна уже получила Javelin.