У берегов Турции тонет судно с грузом крымской соды

Главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко сообщает, что у берегов Турции терпит крушение судно, наполненной кальцинированной содой крымского производства.

" 19.12.18 примерно в 09:00 по турецкому времени вблизи от турецкого городка Шиле (Şile), провинция Стамбул, на побережье Черного моря штормом выброшен турецкий сухогруз, который за день до этого вышел из оккупированной Феодосии, где принял на борт груз кальцинированной соды крымского производства назначением на турецкой порт Амбарли (Стамбул, Мраморное море)", - написал эксперт в Facebook.

По словам Клименко, данное судно уже перевозило контрабандный груз из Крыма не менее десяти раз.

Инцидент с кораблем аналитик назвал "крымским проклятьем" из-за нарушения украинского законодательства.

/ Фото: скрин Facebook/Андрей Клименко

Напомним, ранее Клименко рассказал о новой тактике России в Азовском море.