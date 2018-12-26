Зеленский сделал важное заявление о походе в политику

Зеленский анонсировал поход в политику партии "Слуга народа".
Украинский юморист, продюсер, телеведущий Владимир Зеленский сообщил, что партия "Слуга народа" идет в политику.
Зеленский — это партия "Слуга народа", сказал ведущий в комментарии "НикВести", опубликованном на YouTube-канале издания.
"Партия "Слуга народа" идет (в политику — Ред.)… А Владимир Зеленский — это партия "Слуга народа", — сказал собеседник.
Ранее Владимир Зеленский говорил, что очень серьезно думает и много говорит с семьей на тему, баллотироваться ли ему в 2019-м году на пост президента Украины (президентские выборы запланированы 31 марта).