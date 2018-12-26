Зеленский сделал важное заявление о походе в политику

Партия "Слуга народа" идет в политику, сообщил Владимир Зеленский / Скриншот видео с youtube.com

Украинский юморист, продюсер, телеведущий Владимир Зеленский сообщил, что партия "Слуга народа" идет в политику.

Зеленский — это партия "Слуга народа", сказал ведущий в комментарии "НикВести", опубликованном на YouTube-канале издания.

"Партия "Слуга народа" идет (в политику — Ред.)… А Владимир Зеленский — это партия "Слуга народа", — сказал собеседник.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что очень серьезно думает и много говорит с семьей на тему, баллотироваться ли ему в 2019-м году на пост президента Украины (президентские выборы запланированы 31 марта).