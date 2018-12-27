СМИ опубликовали видео с отдыха дочери Порошенко в Австрии

Александра Порошенко

Издание Страна.ua опубликовало видео с отдыха одной из дочерей президента Петра Порошенко - Александры - на австрийском курорте Зельден.

Отмечается, что девушка сейчас на каникулах, - в Университетском колледже Лондона (UCL - University College London), где она учится на экономиста, 14 декабря закончился 1-й семестр.

"Одна из двойняшек ездила в Австрию со своими одногруппниками. Около недели ребята провели на курорте Зельден. Это один из известнейших центров горных лыж и сноуборда в Европе с множеством трасс всех уровней сложности. Средняя цена номера в трехзвездочном отеле курорта - 6500 грн/сутки, а в пятизвездочном 16500 грн/сутки", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что траст Rothschild Trust (Schweiz), управляющий кондитерской корпорацией Roshen, впервые за три года принял решение перечислить Петру Порошенко долю прибыли (дивиденды) в размере более 556,7 млн грн.

В конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.