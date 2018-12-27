"Это позиция проигрышная": комбат УДА жестко высказался о возможном президентстве Зеленского

Зеленский, по мнению комбата, не справится с обязанностями главнокомандующего / УНИАН

Заместитель командира УДА Андрей Гергерт, позывной Червень, высказал мнение о фрагменте нашумевшего интервью Владимира Зеленского, в котором лидер Квартала 95 заявил о намерении договариваться для решения конфликта на Донбассе и в Крыму.

"Это слова точно не главнокомандующего страны, которая сегодня ведет войну с Российской Федерацией. Этот человек ни в коем случае не может стать во главе украинского войска, Службы безопасности Украины, прокуратуры. Это проигрышный вариант, даже ещё не начавшись", - цитирует его InfoResist.

По словам Гергерта, Россией управляет президент, прошлое которого связано с КГБ, убийствами, подкупом, шантажом, поэтому с ним бессмысленно договариваться.

"У нас же президентами хотят стать люди, которые умеют хорошо веселить людей, которые умеют хорошо ещё что-то. Так вот, рассмешить, наверное, мы его сможем. А вот если с ним соревноваться в войне, то главнокомандующий такой не может себе этого позволить. То есть абсолютно негативная оценка таких слов, это позиция сразу с ходу слабого", - отметил он.

По словам Гергерта, добровольцы Вооруженных сил Украины никогда не примут таких слов главнокомандующего своей страны.

"Поэтому абсолютно негативная оценка и пока что ещё парню Владимиру рано становиться главнокомандующим страны", – считает Червень.

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Он также отметил, что если вдруг Зеленского выберут президентом, то добровольцы максимально отделят его от принятия решений.

"Он будет такой фигурой, возможно, на международной арене, возможно, фигурой в какой-то там внешней политике. В определённых системах. Для него, как для главнокомандующего нами будут выставляться определённые рамки. Если он будет выходить за эти рамки в своих словах, а тем более в поступках, то тогда он будет поддаваться с нашей стороны максимальной критике и максимальному прессингу, чтобы со стороны заставлять его вести политику агрессивную, выигрышную для Украины, дальновидную и абсолютно победную, оглядываясь на десятки тысяч погибших за спиной", – резюмирует Гергерт.

Напомним, Зеленский дал ответ на вопрос о том, намерен ли он баллотироваться в 2019-м году на пост президента Украины.