В разведке предупредили: на Донбассе РФ готовит теракт с отравляющими веществами

РФ готовит теракт с отравляющими веществами/ tvzvezda

На оккупированном Донбассе Россия готовит теракт с использованием отравляющих веществ, при этом планируется подать диверсию как применение украинскими войсками "химического оружия".

Как рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, для этого на оккупированные территории Донбасса в середине декабря прибыла группа российских специалистов по химическим боевым и отравляющим веществам.

"Военная разведка Украины наблюдает ряд разведывательных признаков, которые четко указывают на подготовку Россией диверсионно-террористического акта с использованием химически опасных отравляющих веществ, который в дальнейшем будет подаваться российскими пропагандистами как применение украинскими войсками "химического оружия" против жителей оккупированного Донбасса. Российские спецслужбы рассчитывают на значительное количество жертв среди гражданского населения", - подчеркнул он.

Кроме того, на оккупированном Донбассе противник повысил готовность к действиям в условиях химического загрязнения. С территории России завезены новейшие средства индивидуальной защиты личного состава подразделений 1 и 2 АК российских оккупационных войск, которые планируется испытать в боевых условиях.

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Скибицкий отметил, что оккупанты проводят информационную обработку жителей оккупированных территорий, чтобы убедить их, что это Украина готовит химическую атаку на мирное население.

"С целью создания выгодного ей общественного мнения, Москва более месяца проводит масштабную информационную кампанию по обвинению Украины в скрытой подготовке к таким действиям. Главное управление разведки констатирует, что по аналогичной схеме Россия провела информационную операцию накануне имитации химической атаки в Сирии 24 ноября с.г. в районе города Алеппо для оправдания дальнейшего нанесения авиационных ударов по сирийским оппозиционным силам", - добавил представитель ГУР.

Отметим, что по данным Министерства обороны Украины в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе потерь среди украинских военных нет.

"С начала текущих суток, по состоянию на 11.00, российско-оккупационные войска, несмотря на предварительно достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о введении режима "тишины" на всей линии столкновения, устроили 10-минутный обстрел из гранатометов позиций Объединенных сил. Это произошло ночью вблизи поселка Железное на Луганском направлении."Потерь в Объединенных силах нет", - говорится в сообщении МО.

Напомним, ранее стали известны потери боевиков с начала ООС.