В Мариуполе чиновник посоветовал учителю музыки "торговать сигаретами"

Алексею Леонтьеву посоветовали не преподавать в школе, а "торговать сигаретами" / Фото: скриншот из видео

В Мариуполе на последней в уходящем году сессии городского совета секретарь мэрии Степан Махсма нагрубил учителю музыки одной из местных школ и активисту Алексею Леонтьеву.

Как сообщает ресурс 0629.com.ua, Леонтьев записался, чтобы высказать мнение по зарплатам учителей музыки, но к трибуне не был допущен.

"Вам слово не предоставлено… Идите на свое рабочее место", – заявил Махсма.

Педагог заявил о своем намерении уволиться с должности.

"Торгуйте сигаретами", – заявил секретарь горсовета.

Леонтьев поднял тему увеличения зарплат работникам культуры, к которым не отнесли учителей музыки. В итоге педагоги получают оклад с 20% прибавкой, что составляет 3700-3900 гривен. Активист высказал возмущение, что молодой специалист после музшколы, музыкального училища и консерватории получает в Мариуполе очень маленькую зарплату.

Напомним, в харьковской школе №67 разгорается кадровый скандал: там массово уволились сотрудника после вынужденного ухода с поста директора школы.