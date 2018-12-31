В Мариуполе чиновник посоветовал учителю музыки "торговать сигаретами"

Известному в городе активисту не дали выступить на сессии горсовета.
В Мариуполе на последней в уходящем году сессии городского совета секретарь мэрии Степан Махсма нагрубил учителю музыки одной из местных школ и активисту Алексею Леонтьеву.
Как сообщает ресурс 0629.com.ua, Леонтьев записался, чтобы высказать мнение по зарплатам учителей музыки, но к трибуне не был допущен.
"Вам слово не предоставлено… Идите на свое рабочее место", – заявил Махсма.
Педагог заявил о своем намерении уволиться с должности.
"Торгуйте сигаретами", – заявил секретарь горсовета.
Леонтьев поднял тему увеличения зарплат работникам культуры, к которым не отнесли учителей музыки. В итоге педагоги получают оклад с 20% прибавкой, что составляет 3700-3900 гривен. Активист высказал возмущение, что молодой специалист после музшколы, музыкального училища и консерватории получает в Мариуполе очень маленькую зарплату.
Напомним, в харьковской школе №67 разгорается кадровый скандал: там массово уволились сотрудника после вынужденного ухода с поста директора школы.