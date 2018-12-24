Массовое увольнение учителей в Харькове: что известно о скандале

24 декабря 2018, 11:43

Из-за сложившейся ситуации родители грозят районо "решительными действиями".

Каникулы, школа
В Харькове скандал из-за увольнения учителей / dzerkalo.media

В харьковской школе №67 разгорается кадровый скандал: там массово уволились сотрудника после вынужденного ухода с поста директора школы.

Из-за этого более 50 родителей и учителей уже выходили на пикет. Охранять пикет приехали три экипажа полицейских с автоматами.

Причину ухода директора митингующие видят в ее конфликте с одной из мам, пишет Объектив. Конфликту уже год.

Инициативная группа требует: "Верните нам директора". Они записали в Департамент образования открытое обращение.

"Директор — очень хорошая, патриотка, тактичная, ратует за инклюзию, при ней мы стали школой с инклюзивным образованием. Ее дочь — учитель музыки, волонтер АТО. До Лисичкиной директором была коррупционерка Носатюк. Были поборы, преследование тех, кто не сдает в фонд школы. Год бились, чтобы ее уволили, теперь бьемся, чтоб не уволили Лисичкину", — рассказала волонтер Алла Фещенко.

По словам родителей, "есть группа мам, которые регулярно пишут жалобы. Городу надоело решать эти бесконечные проблемы и решили уволить директора".

Желая поддержать директора, заявления по собственному желанию написали 22 члена коллектива, 8 из которых уже получили на руки трудовые книжки. Остальные дорабатывают положенные по закону две недели.

26 декабря в школе ожидается конференция родителей с представителями районо. Родители уже пригрозили: если конфликт не удастся уладить, то они устроят новый пикет и перейдут к более решительным действиям.

Напомним, на Сумщине неуравновешенная 70-летняя учительница взяла в заложники школьников. Свой поступок педагог объяснила аттестацией.

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Харьков увольнение учителя
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