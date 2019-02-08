Новое избиение подростка: на Львовщине школьницы устроили экзекуцию над сверстницей

Полиция расследует новый случай буллинга на Львовщине / УНИАН

Новый случай школьного буллинга произошел во Львовской области. В Золочеве сверстницы жестоко избили 14-летнюю школьницу, у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

Как сообщили в областном управлении полиции, местная школьница рассказала правоохранителям, что на городском стадионе ее избили визуально знакомые девушки.

"По словам потерпевшей, они повалили ее на землю и нанесли несколько ударов по лицу, а также тянули за волосы. В это время рядом стояли трое парней, которые наблюдали за ними, но не вмешивались. У школьницы медики диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы", - рассказали в полиции.

Читайте такжеОнлайн-буллинг: под Киевом школьники пытались продать сверстникаПравоохранителям удалось установить личности всех участников события. Ими оказались местные девушки в возрасте 14-15 лет, ученицы разных школ Золочева.

По данному факту открыто уголовное производство по статье умышленное легкое телесное повреждение, которое наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Житомире девушки-подростки жестоко избили сверстницу.