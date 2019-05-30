Главные новости 30 мая: очередная атака Филарета, "черный список" книг из России и важная миссия Зеркаль

30 мая 2019, 21:17

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 30 мая.

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний
Филарет опять напал на Епифания / vidomosti.kiev.ua

30 мая Филарет обвинил Епифания в нарушении православной традиции.

Также Конституционный суд определился с датой рассмотрения судьбы парламента.

Кроме того, Зеленский договорился с сенатором США щемить Россию.

Ко всему, в этот день у Украине пополнили "черный список" запрещенных книг из России.

30 мая Зеленский возложил на Зеркаль ответственную миссию.

Рада провалила отставку Гройсмана.

Под Ровно разбился военный вертолет.

В Будапеште утонул теплоход с туристами.

 "Черный список" книг

Решением Государственного комитета телевидения и радиовещания в Украину запрещен ввоз еще пяти книг из России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в книгах обнаружили признаки российской пропаганды государства-агрессора.

Давление на Россию

Глава украинского государства Владимир Зеленский лично обсудил с сенатором США Робертом Портманом в четверг, 30 мая усиление давления на Россию для обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей и досрочные выборы в Украине.

 Роспуск Рады

30 мая, в четверг, в Конституционном суде Украины определились с датой рассмотрения дела о законности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Рады.

Согласно сообщения, которое размещено на официальном сайте КСУ, 4 июня 2019 года состоится заседание Большой палаты КСУ, которая рассмотрит "вопрос относительно определения формы конституционного производства в деле по представлению 62 народных депутатов относительно конституционности указа Зеленского".

 Зеленский дал задание Зеркаль

Замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, которая 22 мая отвергла должность заместителя главы АП, возглавит делегацию для участия в слушаниях Международного суда Организации Объединенных Наций по делу против РФ, которые состоятся в Гааге 3-7 июня 2019 года.

Своим следующим Указом Зеленский создал делегацию во главе с Еленой Зеркаль для участия в слушаниях Международного трибунала по морскому праву дела о захвате Россией украинских кораблей, которые пройдут в 10-14 июня в Гааге.

Церковный скандал

Действия предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания о принятии в епархию протоиерея Александра Трофимлюка и Свято-Покровского прихода являются нарушением архиерейской присяги, заявил патриарх Филарет.

Как подчеркнул он в своем письме на имя Епифания, такие действия главы ПЦУ "грубо нарушают церковную православную традицию".

Отставка Гройсмана

Депутаты провалили отставку премьер-министра Владимира Гройсмана: при необходимых 226 голосах не набралось даже сотни.

Сам Гройсман уже заявил, что решение Рады он уважает.

Еще 20 мая глава Кабинета Министров Украины Владимир Гройсман заявил, что покидает свой пост

Читайте такжеПолитолог рассказал, кто займет кресло Гройсмана после его увольненияНакануне, 29 мая, Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра и Избирательный кодекс.

При этом он заявил, что пойдет на парламентские выборы со своей партией. Уже известно, что Гройсман отказался объединяться с Петром Порошенко. В эфире телеканала ICTV глава правительства рассказал, что экс-президент предлагал ему объединиться и вместе участвовать в выборах в парламент.

Авиакатастрофа военного вертолета на Ровенщине

  • Катастрофа вертолета на Ровненщине Telegram-канал/УНИАН
  • Катастрофа вертолета на Ровненщине Telegram-канал/УНИАН
  • Катастрофа вертолета на Ровненщине Telegram-канал/УНИАН

Неподалеку от населенного пункта Сестрятин в Радивиловском районе Ровенщины потерпел крушение вертолет модели Ми-8 авиации Сухопутных войск ВСУ.

По предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (город Броды Львовской области).

Читайте такжеКрушение вертолета Ми-8 на Ровненщине: все, что известно на данный момент

Главред выяснил, что вертолеты МИ-8 ремонтировало госпредприятие Авиакон, которое входит в состав Укрборонпрома. И качество летательных аппаратов, в которых заменили детали, уже вызывало вопросы у правоохранителей. Подробнее читайте в нашем материале "Вся техника 60-70 годов прошлого века": названа возможная причина крушения вертолета на Ровенщине.

Трагедия в Будапеште: 7 туристов погибли, 21 пропал без вести

В Будапеште на реке Дунай вечером 29 мая во время ливня столкнулся с другим судном и затонул экскурсионный катер. На борту на тот момент находились 33 туриста из Юной Кореи: 30 туристов, 2 гида и фотограф.

В результате трагедии 7 человек погибли, еще 21 туриста сейчас разыскивают. Также пропавшими считаются и двое венгров – члены экипажа катера.

На данный момент спасти удалось 7 человек: они госпитализированы в стабильном состоянии. 

Подробнее читайте в материале 7 трупов, 21 человек пропал: в затонувший в Будапеште теплоход врезалось судно под управлением украинца.

Новости мира 30 мая

В Токио состоится четвертый раунд переговоров по Курильским островам. Россию на встрече будут представлять глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Читайте такжеПереговоры Путина о Курилах – урок для Украины

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне займется экстрадицией основателя организации WikiLeaks, австралийца Джулиана Ассанжа

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