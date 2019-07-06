Звучало имя Порошенко: во Львове Садовой рассказал Зеленскому о мусорной блокаде

Садовый утверждает, что бывшая власть нарушила закон, устроив Львову мусорную блокаду / УНИАН

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Львов мэр города Андрей Садовый попросил провести объективное и результативное расследование мусорной блокады, которая стала причиной гибели людей.

"Единственная просьба, которая у меня есть, чтобы наконец-то началось реальное расследование, и те нелюди, которые подожгли полигон, которые делали эту блокаду чтобы они были наказаны. Так как это большие материальные убытки и это погибшие люди, которые потеряли свои жизни. Я бы очень просил, чтобы было расследование, для меня это вопрос чести", — сказал Садовый.

Глава Офиса президента Андрей Богдан попросил львовского градоначальника озвучит имена причастных к данному неприятному инциденту в центральной власти.

"Конечно, что я не единоразово этот вопрос озвучивал. Бывший президент Петр Порошенко предлагал мне лично, подписать соглашение, согласно которому блокада должна была сняться, если бы фракция Самопомощь в парламенте занимала другую позиция. Я это публично озвучивал, у меня даже есть копия этого документа. Я на этот сговор не пошел принципиально", — добавил он.

Читайте также"Готов доказать под присягой": Садовый обвинил Порошенко в шантаже ради снятия мусорной блокады. ДокументЗеленский заявил, что проблема ему известна, поэтому вместе с ним во Львов прилетел глава СБУ Иван Баканов. Президент попросил главу города назвать известные ему фамилии причастных.

"Поэтому мы и привезли главу Службы безопасности. Мы хотим услышать конкретные фамилии людей, исполнителей, исполнительной власти, местной власти, которые содействовали этому давлению. Это можно услышать — мы займемся этими людьми", — добавил Зеленский.

Садовый публично не озвучил фамилии, но заверил, что Львовский горсовет готов предоставить следствию все известные ему факты.

Во время встречи Богдан открыто заявлял, что инициатором блокады является экс-президент Порошенко.

"Все заявления, которые озвучил господин Садовый можно считать заявлением про преступление. Это экологическая безопасность государства, это экологическая безопасность целого города. Давайте такое заявление про преступление нужно внести в единый государственный реестр, и я думаю, что СБУ должна эффективно расследовать. Кто давал команду, мы услышали, кому давали, как выполняли, как блокировали, какие были подразделения и соответствующих должностных лиц, если это было нарушение трудовой дисциплины, необходимо на основе этих данных уволить, а те, кто непосредственно эти указания выполнял их нужно привлечь к ответственности", — добавил Богдан.

Напомним, Зеленский назначил Маркияна Мальского главой Львовской областной государственной администрации.