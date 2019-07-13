Главные новости 13 июля: обстрел телеканала 112 Украина и поручение Зеленского насчет Маркива

В Киеве обстреляли здание телеканала 112 Украина / kyiv.npu.gov.ua

В субботу, 13 июля, стало известно, что в Киеве в фасад здания, где находится телеканал 112 Украина, выстрелили из гранатомета.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский отреагировал на приговор бывшему замкомандира взвода 1-го батальона оперативного назначения Нацгвардии им. Сергея Кульчицкого Виталию Маркиву — дал поручение Министерству иностранных дел и Генпрокуратуре.

Кроме того, центр Миротворец наказал российского ведущего Андрея Малахова за участие в так называемом "телемосте" Украина — Россия под названием Надо поговорить.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 13 июля.

Выстрел в телеканал 112 Украина

В Киеве в ночь на субботу, 13 июля, из гранатомета выстрелили в здание телеканала 112 Украина, которое находится на ул. Дегтяревской. На месте происшествия нашли отстрелянных тубус гранатомета, начато производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Поручение Владимира Зеленского насчет Виталия Маркива

Президент поручил МИД и ГПУ срочно заняться вопросом возвращения Маркива в Украину.

"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств (МИД и Генпрокуратуры — Ред.) и приложить максимум усилий для выдачи Украине… Маркива", — сказал глава государства.

Наказание Андрея Малахова за участие в "телемосте"

В пятницу, 12 июля, Малахова внесли в Чистилище Миротворца. Ведущего обвинили в сознательном участии в российской информационно-пропагандистской провокаци — "телемосте" между РФ и Украиной, организованном антиукраинским пропагандистским каналом Россия 1.