Х-файлы: В СНБО засекретили ответные меры на финт Путина с паспортами для жителей Донбасса

Александр Данилюк / УНИАН

В Совете национальной безопасности и обороны Украины проведут комплекс секретных мер в ответ на указ президента РФ Владимира Путина − об очередной упрощении получения российских паспортов для жителей Донбасса.

Соответствующую информацию в СНБО озвучили в ответ на запрос портала "Новости Донбасса".

"Информация об упомянутых мероприятиях относится к государственной тайне и имеет степень секретности в соответствии со Сводом ведомостей, которые составляют государственную тайну, разглашение которых создает угрозу национальным интересам и безопасности", – заявили в СНБО.

Напомним, днем в среду, 17 июля, президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий в упрощенном порядке получать российские паспорта жителям не только временно оккупированных районов Донбасса, но и частей Луганской и Донецкой областей, подконтрольных Украине.