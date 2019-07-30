Кража вещдоков на 50 миллионов: детективы задержали еще одного подозреваемого

Экс-чиновника задержали 30 июля / Фото НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя экс-начальника полиции Одесской области Константина Гейко, который скрывался от следствия.

Задержание произошло 30 июля, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Экс-чиновника вместе с бывшим начальником ГУ Нацполиции в Одесской области подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота", - добавили в ведомстве.

Следствие считает, что к преступной схеме Дмитрия Головина привлек именно его заместитель Константин Гейко.

Фото НАБУ

Напомним, утром 25 июля в Одессе задержали бывшего начальника областной полиции Дмитрия Головина, который ушел в отставку в апреле 2019 года. Его подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещдоком в полицейском расследовании. По данным следствия, Головин, его первый заместитель, а также два руководителя частных предприятий в ​​2017 году незаконно завладели партией контрафактной табачной продукции объемом 7 морских контейнеров, которая имела статус вещественных доказательств в уголовном производстве. Потом они выпустили сигареты в незаконный оборот. Рыночная стоимость табачной продукции составляла 50 миллионов гривен.

28 июля Соломенский районный суд Киева отправил под домашний арест Дмитрия Головина.