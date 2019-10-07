Адвокат Пашинского пояснил слова о "жидовской Пасхе"

Андрей Федур убежден, что "жидовская Пасха" вполне литературный оборот / Фото: скриншот из видео

Адвокат арестованного на два месяца без права внесения залога Сергея Пашинского Андрей Федур заявил, что использовал фразу о "жидовской Пасхе" как литературный оборот.

"Такая Пасха есть. Тут я ни в коем случае не хочу обидеть кого-то насчет национальной принадлежности. Если вы обратите на меня внимание, то я не знаю одной буквы в кириллице. С латиницей все в порядке, а с кириллицей такая проблема", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста издания Шарий.нет.

По словам защитника, такая формулировка является вполне допустимой и неоднократно употреблялась писателями в литературных произведениях.

"Это было использовано только как литературное высказывание, не более", – заверил адвокат.

Федур подчеркнул, что озвученная им формулировка вполне приемлема и неоскорбительна.

Как известно, на судебном заседании Федур говорил, что копии документов по делу Пашинского сделаны "до жидовской Пасхи".

Как сообщалось, Госбюро расследований вынесло Сергею Пашинскому подозрение в причинении гражданину Вячеславу Химикусу 31 декабря 2016-го тяжкого телесного повреждения. ГБР объявило подозрение бывшему нардепу. Сам бывший нардеп заявил о том, что за вынесением подозрения ему стоит Андрей Портнов.

Напомним, ранее стали известны подробности стрельбы, которую устроил 31 декабря 2016 года экс-народный депутат от фракции Народный фронт Сергей Пашинский. Потерпевший настаивает, что депутат первым достал пистолет, когда ему еще никто не угрожал и выстрелили в оппонента без предупредительного выстрела.