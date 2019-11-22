Первый пошел: во Львове таксист отказался везит ребенка без автокресла

Автокресла / УНИАН

Во Львове женщину с маленьким ребенком без автокресла не пропустили в такси.

Такое сообщение опубликовал портал В городе со ссылкой на горожанку, Елену Кулигину - которая вызвала машину для подруги с трехлетним сыном.

По ее словам, таксист предложил ей оплатить штраф в 500 гривен и только в таком случае он согласится везти ребенка.

Женщина отметила, что вызвала такси вместе с подругой, которая была с ребенком. Когда клиентки предложили вынести и поставить собственное автокресло, то мужчина категорически отказал, несмотря на то, что техническая возможность была. Елена с подругой позвонили в службу поддержки и подали жалобу. Оператор такси, узнав о ситуации, заказ категорически отменил

Напомним, в Украине со вторника, 19 ноября, вступил в силу законопроект № 1150 об административной ответственности за перевозку детей без автокресел.