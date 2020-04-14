Угольный гигант Украины закрывает предприятия из-за пандемии и кризиса

Шахтеры временно остались без работы / Фото: Facebook/Павлоградуголь

Компания ДТЭК с 20 апреля приостанавливает работу крупнейшего угольного предприятия страны ДТЭК Павлоградуголь по причине затяжного кризиса в энергетической отрасли страны.

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК Энерго, будут закрыты десять угольных шахт, а также вспомогательные горнообогатительные и ремонтные предприятия.

"Из-за бесконтрольного импорта электроэнергии из России и Беларуси снизилась востребованность отечественной электроэнергии и, как следствие, снизился объем потребляемого угля на станциях. На складах ТЭС и шахт накоплено более 2,9 млн тонн невостребованного угля. В стране приостановлена работа около 30 угольных шахт, в простое находятся более 40 тыс. человек. Убыток тепловой генерации за последние полгода составляет 3,1 млрд грн. Все ТЭС работают ниже минимального состава, около 50% сотрудников находятся в простое", - сказано в сообщении.

Читайте такжеШанс или печальный конец: какой Украина выйдет из коронавирусного кризисаОтмечается, что ранее назревающий кризис усилила пандемия, вследствие карантина было снижено потребление электроэнергии в стране, уменьшены объемы ее производства и уровень платежей.

Временно без работы останутся 18700 сотрудников шахт и вспомогательных предприятий. Они будут получать во время простоя минимальную зарплату с сохранением трудового стажа. Небольшая часть работников будет обеспечивать техническое обслуживание предприятий, чтобы, в случае изменения ситуации, можно было быстро восстановить работу.

"С 20 апреля ДТЕК Павлоградуголь останавливает работу всех своих предприятий. Работники будут получать минимальную зарплату. Остановка Павлоградугля - это остановка всей угольной отрасли Украины!" - говорит генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Как ранее сообщалось, крупнейший за последние 100 лет обвал мировой экономики прогнозирует Международный валютный фонд, который спровоцирует пандемия коронавируса Сovid-19, а также методы многих стран борьбы с ней.

Напомним, из-за пандемии китайского коронавируса Covid-19 мировая экономика оказалась в стадии рецессии. Причем ее последствия могут быть гораздо хуже, чем результаты финансового кризиса 2008/2009 годов.