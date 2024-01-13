13 января оккупанты атаковали Украину по новой тактике: заявление эксперта

Российская армия ударила по Украине по новому принципу.

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13 января оккупанты атаковали Украину по новой тактике / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Сегодня, 13 января, оккупанты нанесли по Украине несколько ракетных ударов. Однако они были необычными и не такими, как до этого. Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко, пишет Фокус.

По словам обозревателя, российские захватчики применили комбинированную номенклатуру ракетного вооружения, в состав которой вошли одновременно несколько типов ракет.

Враг сразу использовал:

видео дня

Х-101/55

Х-46М2 "Кинжал"

Х-22/32

Х-9М723 "Искандер"

Некоторые из них защитникам Украины удалось сбить с помощью РЭБ-техники. Предшествовал ракетной атаке уже привычный налет дронов-камикадзе, который произошел поздно ночю 12 января.

В чем особенность ракетной атаки 13 января

Военный эксперт сообщает, что расстояние между последними атаками РФ составляет около 4-5 дней. Это говорит о том, что на подготовку и перезарядку ракет уходит именно столько времени.

Также интересный факт заключается в том, что в воздух было поднято 13 самолетов, пусков осуществили всего 6-11. Всё это, по словам военного, не похоже ни на отвлекающий маневр, ни на желание отвлечь внимание, учитывая тот факт, что 11 самолетов взлетели с аэродрома "Оленья", а два других - с "Энгельса".

К тому же, невозможно не обратить внимание на ограниченный боекомплект, который оккупанты использовали во время этой атаки. Ракет они запустили не 90 и даже не 70, что в разы меньше, чем до этого. Этот факт лишь подтверждает ограниченные накопленные запасы.

Атака на Украину 13 января

Утром в субботу, 13 января, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетного удара страны-агрессора РФ. Воздушные Силы сообщили о взлетах нескольких истребителй МиГ-31К ПКС РФ - носителей "Кинжалов".

Также, по данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ выпустили по территории страны крылатые ракеты из бомбардировщиков Ту-95. Пуски производились из района Каспийского моря.

Помимо прочего, российские оккупанты в последнее время усилили ракетные атаки на города Украины. Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг считает, что причина активности РФ - страх перед истребителями F-16.

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