Одесские суды начали выпускать из-под стражи фигурантов сепаратистских дел - СМИ

Районные суды Одессы начали выпускать из-под стражи фигурантов резонансных дел о пожаре в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года и о создании т.н. "Одесской народной республики".

Такую информацию распространило одесское издание "Думская".

Согласно обнародованным данным, Приморский райсуд выпустил из СИЗО гражданина России Евгения Мефедова, обвиняемого по делу о событиях 2 мая − в части событий, произошедших на Греческой площади. Такую информацию позже подтвердил его адвокат. Интересно, что не далее как 17 ноября суд продлевал арест Мефедова на два месяца.

Далее, Малиновский райсуд отпустил четверых мужчин-"афганцев", которых обвиняют в попытке создания т.н. "Одесской народной республики" и организации покушения на убийство народного депутата Украины Алексея Гончаренко.

По предварительной информации, таковые судебные решения связаны с подготовкой к обмену заложниками. Освобожденных сепаратистов должны обменять на украинских военнослужащих, которые попали в плен к террористам из группировок "ДНР/ЛНР".

Также имеются сведения, что отнюдь не все находящиеся под стражей по вышеуказанным делам согласились на обмен. К примеру, от него отказался еще один фигурант дела 2 мая Сергей Долженков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сбежавший в одесский РФ фанат русского мира пожаловался на плохую жизнь.