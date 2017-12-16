В Киеве таксист-наркоман влетел в патрульное авто: пострадали два копа, опубликованы фото и видео

По предварительным данным, водитель такси находился в состоянии наркотического опьянения.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
"Водитель Hyundai польской регистрации врезался в патрульный полицейский Toyota Prius. Пострадали двое копов", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель такси находился в состоянии наркотического опьянения.
Вследствие мощного удара в патрульном авто сработали подушки безопасности, девушку-копа госпитализировали.
Напомним, на улице Нижний Вал на столичном Подоле водитель автомобиля Nissan врезался в остановку общественного транспорта и сбил трех человек.