В Киеве таксист-наркоман влетел в патрульное авто: пострадали два копа, опубликованы фото и видео

В Киеве на Голосеевском проспекте такси Uber с номерами польской регистрации на скорости влетело в патрульную машину Toyota Prius.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Водитель Hyundai польской регистрации врезался в патрульный полицейский Toyota Prius. Пострадали двое копов", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель такси находился в состоянии наркотического опьянения.

Вследствие мощного удара в патрульном авто сработали подушки безопасности, девушку-копа госпитализировали.

Напомним, на улице Нижний Вал на столичном Подоле водитель автомобиля Nissan врезался в остановку общественного транспорта и сбил трех человек.