В Крыму коммунисты приняли детей в пионеры и хором спели "Верните Сталина", опубликовано видео

В аннексированном Россией Крыму севастопольские коммунисты по случаю 138-го дня рождения руководителя СССР времен Большого террора Иосифа Сталина провели торжественное собрание, на котором обсудили персону вождя, а дети пели песню "Верните Сталина".

Перед началом мероприятия участникам показали документальный фильм о "достижениях сталинской эпохи", звучали песни 30-х - 50-х годов, сообщает "Крым.Реалии".

Также коммунисты "вручили комсомольцам и пионерам специально сделанные к собранию знамена" и приняли нескольких школьников в пионеры. Дети произнесли пионерскую клятву советских времен.

Руководитель севастопольских коммунистов Василий Пархоменко поздравил собравшихся и рассказал о "достижениях" Сталина и Советского Союза.

По его словам, советский вождь "принял страну в руинах, потерял любимую жену, сына, пережил предательство друзей, смог проявить железную волю и построить социализм".

Руководитель севастопольских коммунистов отметил, что в последнее время к нему все чаще обращаются с пожеланиями "вернуть Сталина и его твердую руку".

Ранее сообщалось, что севастопольские коммунисты провели непонятый митинг, требуя прекратить "украинский геноцид". При этом они обращались к действующей оккупационной власти