Беглый экс-командир "Беркута" Садовник получил российское гражданство

Причастный к преступлениям на Майдане экс-заместитель командира роты "Беркута" Дмитрий Садовник получил гражданство России.

В этой связи РФ отказала Украине в его выдаче, сообщил начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк в комментарии "Крым.Реалии".

"Российская Федерация предоставила ответ, что он является гражданином (России), ему предоставлено гражданство и отказано в его выдаче. Гражданство предоставлено в декабре 2014 года", — заявил Горбатюк.

Он уточнил, что, по оперативной информации, Садовник находится в Крыму, но официального подтверждения этого нет.

Отвечая на вопрос, почему Интерпол отказывает в розыске бывших украинских чиновников и правоохранителей, он заявил, что Интерпол считает события Евромайдана в Украине политическими, "поэтому по всем подозреваемым, которые так или иначе связаны с властью, отказывают в объявлении в международный розыск".

Напомним, 19 сентября 2014-го Дмитрий Садовник был освобожден судом из-под стражи и отправлен под домашний арест. Позже он несколько раз не являлся на заседание Апелляционного суда по своему делу, а 3 октября сбежал и был объявлен в розыск.