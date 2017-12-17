Паводок на Закарпатье: люди возвращаются домой, ситуация стабилизировалась

На территории Закарпатской области ситуация с транспортным обеспечением стабилизировалась, пиковая ситуация в связи с непогодой наблюдалась вчера, 16 декабря.

Об этом сообщил директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГосЧС Владимир Демчук.

"На территории Закарпатской области в восьми районах произошло подтопление 983 домохозяйств, в том числе отмечалось подтопление 221 жилого дома в Иршавском районе. Самая сложная ситуация сложилась в селе Ольховка. Сейчас ситуация там стабилизировалась, вода постепенно уходит, уже в жилых домах мы не отмечаем воды, и граждане постепенно начали возвращаться в свои дома", — отметил он в комментарии 112.ua.

По его словам, в результате паводка в области были подтоплены восемь участков автомобильных дорог. Там временно ограничивалось движение, был организован объезд.

"В настоящее время на всех участках, за исключением одного, где еще есть перелив (в Иршавском районе), разрешено движение грузовиков. Поэтому в целом ситуация с транспортным обеспечением на территории области стабилизировалась", — отмечает он.

ГосЧС и в дальнейшем проводит меры по откачке воды и оказанию помощи пострадавшим.

Глава Виноградовской РГА Закарпатской области Михаил Русанюк рассказал о ситуации в районе, который есть одним из самых пострадавших в результате паводка.

"Сейчас ситуация уже стабильная. Уровень воды в реке Боржава стабильный - 3,40. Но это еще очень рискованный пик, еще возможно подтопление. Больше всего пострадали у нас села Большие Комьяты, Боржавское, Дюла. Самая критическая ситуация у тех людей, которые живут у реки Боржава, потому что постоянно нужно укреплять тот или иной участок дамбы, чтобы река не прорвала защитные сооружения и не затопила село Большие Комъяты", — отметил он.

По его словам, сейчас жители обращаются за помощью касательно ночевки, вывоза имущества и сельскохозяйственных товаров.

"Но критической ситуации нет, жилые дома не подтоплены, угрозы жизни людей нет", — подчеркивает он и отмечает, что убытки будут подсчитывать уже после того, как спадет вода.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате паводка на Закарпатье подтоплено более 900 домов.