СМИ назвали кандидатуры возможных сменщиков главаря "ДНР"

В качестве нового главаря террористов группировки "ДНР" рассматриваются четыре кандидата - Александр Ходаковский, Игорь Безлер, Александр Бородай и Денис Пушилин.

Такое сообщение в воскресенье, 17 декабря, опубликовал портал "Апостроф" со ссылкой на собственные источники.

Ходаковский – экс-командир сепаратистского батальона "Восток", бывший "руководитель совета безопасности ДНР" и нынешний глава сепаратистской организации "Патриотические силы Донбасса". В последнее время он позиционирует себя в качестве оппозиции Захарченко. По имеющимся сведениям, является протеже российских силовиков. После передачи кураторства в ОРДЛО силовому блоку РФ имеет крупные шансы занять место главаря "ДНР".

Игорь Безлер (кличка "Бес") – бывший полевой командир террористов, сейчас находящийся в аннексированном Крыму. Есть информация, что он может вернуться в Донецк в канун осени будушего года ради участия в "выборах главы ДНР". Но его шансы оцениваются как невысокие.

Александр Бородай. Экс-советник Захарченко и нынешний соратник Ходаковского, в 2014 году занимал пост "главы совета министров ДНР". Кроме того, сейчас он руководит т.н. "Союзом добровольцев Донбасса" (организации, объединившей террористов, воевавших на Донбассе). Есть вариант, что в случае победы Бородай может стать номинальным главарем, а "бразды правления" перейдут Ходаковскому.

Последний претендент - председатель "народного совета ДНР" Денис Пушилин. Ставленник одновременно российских леваков и русских националистов. Однако именно поэтому его позиции на Донбассе выглядят достаточно ненадежно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что главарь "ДНР" угрожал вооружить три тысячи партизан на украинской территории.