На Светлодарской дуге возникла новая напряженность - пресс-центр АТО

Ближе к вечеру воскресенья, 17 декабря, боевики "ЛНР" усилили обстрелы в районе Светлодарской дуги - на луганском направлении.

Такое сообщение опубликовано на официальной странице в пресс-центре штаба АТО в соцсети Facebook.

Согласно обнародованным данным, с начала дня боевики обстреляли шесть раз позиции ВСУ, и дважды украинские военные стреляли в ответ.

"На луганском направлении эпицентром напряженности стала Светлодарская дуга: из минометов калибра 120-мм огонь вели близ Луганского, Лозового и Новолуганского", - сообщили в штабе.

На донецком направлении из 82-мм минометов и пехотного вооружения обстрелы велись возле Лебединского, а из гранатометов различных видов - на околицах Авдеевки.

На других участках линии разграничения в течение 17 декабря наблюдалось относительное спокойствие, заявили в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Донбассе боевики вели обстрелы из танков и с помощью минометов.