В Черкасской области в результате пожара погибли четверо детей

В воскресенье вечером, 17 декабря, в Черкассокй области с в результате пожара в селе Драбовцы Золотоношского района погибли четверо детей.

Пожар возник в частном доме в 20 часов. 30 минут, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В 22 ч. 07 мин. подразделениями ГСЧС пожар на площади 60 м2 был ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела 4 погибших детей (в возрасте от 1 до 8 лет)", — сказано в сообщении.

Причина пожара устанавливается, добавили спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области в результате пожара в частном доме погибли трое.