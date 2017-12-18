Подробности гибели детей на Черкащине: мать закрыла в доме и ушла отдыхать с друзьями

В одном из сел Черкасской области в частном доме четверо детей погибли во время пожара из-за того, что мать их закрыла и ушла отдыхать с друзьями.

С горе-матерью (1989 года рождения) работают следователи, написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"… произошла жуткая трагедия. Во время тушения пожара в частном домовладении обнаружены обгоревшие тела четырех детей, 2009-2014 годов рождения", — отметил он.

Ранее сообщалось, что вечером 17 декабря в селе Драбовцы Золотоношского района Черкасской области в результате пожара погибли четверо детей. Узнать больше о случившемся можно здесь.