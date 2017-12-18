Украину продолжит засыпать снегом. Синоптики объявили штормовое предупреждение

В понедельник, 18 декабря, в 12 областях Украины будут наблюдаться сложные погодные условия сообщил Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook.

"В Одесской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Черниговской и Сумской областях сложные погодные условия: дождь и снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, метели; в Днепропетровской, Херсонской и Харьковской областях ночью местами сильный дождь", — сообщил гидрометцентр на своей странице в Facebook.

Кроме того, в Украине, кроме западных областей, местами порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что мокрый снег и сильный ветер оставили без электричества десятки населенных пунктов в Украине.