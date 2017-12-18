Гибель детей на Черкащине: названа возможная причина пожара, фото и видео с места трагедии

В селе Драбовцы Золотоношского района Черкасской области пожар в частном доме, в результате которого погибли четверо детей, по предварительным данным, произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Возгорание случилось на ул. Набережной, спасатели узнали о нем вчера — 17 декабря — в 20:29, в 21:20 пожарные его локализовали, а в 22:07 — ликвидировали, говорится на сайте Управления ГСЧС в регионе.

"… в одной из комнат дома были обнаружены бездыханные тела четырех детей: 2009, 2013, 2014, 2016 годов рождения. К тушению привлекались три единицы спецтехники и девять человек личного состава", — отметили в ведомстве.

Ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что в одном из сел Черкасской области в частном доме четверо детей погибли во время пожара из-за того, что мать их закрыла и ушла отдыхать с друзьями.