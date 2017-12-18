На Николаевщине оторвавшийся от армейского грузовика прицеп врезался в остановку, есть жертва

В Новой Одессе Николаевской области прицеп военного грузового авто врезался в остановку общественного транспорта, на которой стояли люди, в результате есть жертвы.

"Автопроисшествие произошло сегодня около 11:50 на автодороге Р-06 "Благовещенское-Николаев" в г. Новая Одесса недалеко от Кургана Славы", — говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Николаевской области.

По предварительной информации, от грузового военного автомобиля МАН на ходу отсоединился прицеп и въехал в остановку общественного транспорта.

Как отмечается, всего на остановке находились шесть человек.

От полученных травм 43-летняя местная жительница погибла на месте, другие граждане успели отбежать, в то же время водитель и пассажир МАН не пострадали.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом Volkswagen врезался в прицеп, погибла супружеская пара.