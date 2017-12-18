Боевики из артиллерии обстреляли поселок на Светлодарской дуге, есть жертвы

В понедельник вечером, 18 декабря, боевики из захваченной Горловки Донецкой области обстреляли поселок Новолуганское (находится на Светлодарской дуге) из реактивных систем залпового огня, есть жертвы среди мирных жителей и разрушения.

"Варварская, циничная" атака осуществлена около 17:00, говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Количество жертв и масштабы разрушений устанавливаются", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 18 декабря на Светлодарской дуге под артобстрел попали бойцы "Грузинского легиона", восемь воинов получили ранения. Узнать больше о случившемся можно здесь.