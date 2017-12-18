"Ведут к срыву процесса". Геращенко рассказала об обмене пленными с "ЛДНР"

Первый заместитель спикера украинского парламента и представитель страны в гуманитарной подгруппе минской Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко объявила о том, что на прошлой неделе представители террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" предоставили дополнительные списки на обмен пленными.

"Вместе с тем, от представителей ОРДЛО в последние дни, 14-15 декабря, минская группа получила еще дополнительные списки с требованием обязательно включить этих людей в списки на увольнение, и это, по сути, вносит серьезное смятение в определение даты обмена. И, по сути, ведет к срыву процесса", - написала она в Facebook по результатам Skype-конференции гуманитарной подгруппы Минской группы.

По ее словам, именно украинская сторона в ходе переговоров предложила в ближайшую среду, 20 декабря, провести еще одну Skype-конференцию – для того, чтобы согласовать окончательные детали обмена.

"К сожалению, несмотря на определенные заранее принципиальные вопросы повестки дня, мы сегодня так и не получили ответа на вопрос верификации людей, которые категорически отказываются быть перемещены на оккупированные территории - и заявили об этом только сейчас. ОРДЛО по сути настаивает на том, чтобы украинская сторона тянула на линию соприкосновения свободных людей", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кучма назвал главную проблему процесса обмена пленными с "ЛНДР".