Осужденного бразильца-террориста "ДНР" освободили ради обмена пленными

Отбывавшего заключение бывшего террориста "ДНР", гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, передали в распоряжение СБУ.

Такое сообщение в понедельник, 18 декабря, опубликовало "Громадське радио".

Согласно обнародованным данным, Лусварги был внесен в списки для обмена пленными с террористами ОРДЛО. Немногим позднее такое сообщение подтвердил адвокат бразильца Валентин Рыбин.

"Фамилия моего подзащитного Рафаэля Лусварги действительно фигурирует в списках обмена лицами, удерживаемых сторонами. Я надеюсь, что в скором будущем мы будем иметь возможность более глубоко это обсудить уже по результатам состоявшегося обмена", - сообщил он.

К слову, ради обмена суд должен был изменить Лусварги меру пресечения, поскольку он пребывал под стражей и в отношении него проходило повторное рассмотрение уголовного дела. Это произошло в Печерской райсуде 15 декабря. Затем бразилец был передан под охрану СБУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лусварги получил 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества.